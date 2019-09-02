Таисия Повалий увлекалась творчеством Софии Ротару и Аллы Пугачевой

Таисия Повалий призналась, что росла на творчестве Людмилы Сенчиной, Тамары Синявской, Елены Образцовой и Людмилы Зыкиной. В интервью tele.ru певица рассказала, что в юные годы вдохновлялась песнями этих исполнительниц, а также переняла манеру их выступлений. В более позднее время она слушала Софию Ротару и Аллу Пугачеву, и сейчас не сомневается, что каждый кумир повлиял на ее становление в качестве артиста.Первые шаги к большой сцене Таисия Повалий сделала в ранней юности, увлекаясь вокалом. В детстве она пела с матерью и бабушкой, а сейчас звезда не сможет обойтись без сцены и любителей ее творчества.