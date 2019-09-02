Поклонники с трудом узнали располневшего Валерия Гаркалина

Страница в Instagram Валерия Гаркалина обновляется крайне редко, поэтому каждая новая фотография актера сразу становится главной темой для обсуждения. Последнюю публикацию артист сделал практически год назад – 3 сентября. С тех пор прошло немало времени и на новом снимке поклонники не смогли узнать знаменитость. Актер запомнился всем как стройный и подтянутый брюнет, но теперь он не похож сам на себя. Располневший артист отрастил бороду и сильно постарел. На голове звезды много седых волос, хотя раньше их не было.Поклонники Валерия Гаркалина пожелали прославленному актеру здоровья. Некоторые прямо заявили, что выглядит он не важно и посоветовали обратиться к врачу. Несмотря на это, среди подписчиков нашлись и те, кому понравился внешний вид артиста. Такие люди заявили, что борода придает ему серьезности и благородства.Вполне возможно, что изменения во внешности Валерия Гаркалина связаны с проблемами со здоровьем. В свои 65 лет он пережил несколько инфарктов и недавно был госпитализирован прямо во время гастролей. Сам артист редко жаловался на самочувствие и говорил, что работа для него всегда была на первом плане.