Юлия Меньшова опубликовала кадр с празднования 50-летия

Юлия Меньшова отметила, что не боится приближения старости, она никогда не пыталась скрывать свой возраст, как это делают другие. «Радостно двигаюсь по жизни дальше», - призналась она. В микроблоге ведущей появился ролик, где она задувает свечи на большом торте под громкие крики приглашенных на торжество людей. Отпраздновала виновница торжества свой день рождения в США среди своих близких, о чем мечтала долгие годы.Юлия Меньшова в 50 лет является не только успешной телеведущей, но и хорошей матерью двоих детей: дочери Таисии и сына Андрея. В семейной жизни знаменитости был определенный тяжелый период, когда она с мужем Игорем Гординым захотели разойтись, но спустя годы они сумели найти общий язык и воссоединиться.