Участник проекта "Дом-2" Евгений Ромашов отменил отпуск Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель

Ранее "бренд" проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий Дмитренко отмечали, что готовятся отправиться во Владивосток, чтобы навестить родных и провести там свой отпуск. Тем не менее, конфликты и ссоры семейства с коллегами не прошли бесследно и Евгений Ромашов на правах хозяина дома отменил мероприятие. Точнее, он отказался давать отпуск проектантам.Ольга Рапунцель в ответ на заявление Евгения Ромашова буквально пришла в бешенство. Супруга Дмитрия Дмитренко заявила, что они все равно поедут в родной город, вопреки запрету Евгения Ромашова.