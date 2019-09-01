Участник проекта "Дом-2" Евгений Ромашов отменил отпуск Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель
Участник проекта "Дом-2" Евгений Ромашов, будучи хозяином дома, отменил долгожданный отпуск Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель. Прежде супруги собирались отправиться в родной город Владивосток.
Ранее "бренд" проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий Дмитренко отмечали, что готовятся отправиться во Владивосток, чтобы навестить родных и провести там свой отпуск. Тем не менее, конфликты и ссоры семейства с коллегами не прошли бесследно и Евгений Ромашов на правах хозяина дома отменил мероприятие. Точнее, он отказался давать отпуск проектантам.
Ольга Рапунцель в ответ на заявление Евгения Ромашова буквально пришла в бешенство. Супруга Дмитрия Дмитренко заявила, что они все равно поедут в родной город, вопреки запрету Евгения Ромашова.
Ранее "бренд" проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий Дмитренко отмечали, что готовятся отправиться во Владивосток, чтобы навестить родных и провести там свой отпуск. Тем не менее, конфликты и ссоры семейства с коллегами не прошли бесследно и Евгений Ромашов на правах хозяина дома отменил мероприятие. Точнее, он отказался давать отпуск проектантам.
Ольга Рапунцель в ответ на заявление Евгения Ромашова буквально пришла в бешенство. Супруга Дмитрия Дмитренко заявила, что они все равно поедут в родной город, вопреки запрету Евгения Ромашова.