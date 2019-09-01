Виталина Цымбалюк-Романовская показала постройневшую фигуру в купальнике

Виталина Цымбалюк-Романовская провела последний день лета в открытом бассейне “Чайка” в центре Москвы. Артистка поблагодарила свою давнюю подругу за дружбу и совет регулярно посещать подобные места. Пианистка оценила атмосферу своего пионерского детства, которая царит в московском бассейне. Подруга Цымбалюк-Романовской сфотографировала ее в бассейне и данный снимок она показала в Сети.На опубликованном кадре избранница Прохора Шаляпина позирует в купальнике желтого цвета и светлой кепке. Поклонники в комментариях отметили постройневшую фигуру звезды и приятный внешний вид.