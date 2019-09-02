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Оксана Воеводина впервые рассказала о причинах развода с экс-королем Малайзии

Известная российская модель Оксана Воеводина впервые прокомментировала расставание с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Знаменитость рассказала о причинах развода и отметила, что никому не хочет сделать больно.
Оксана Воеводина впервые рассказала о причинах развода с экс-королем Малайзии

Расставание Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов. Супруги развелись 1 июля 2019 года и дали по это поводу небольшой комментарий. Они оба заявили, что продолжают любить друг друга и будут с уважением относиться к своей истории. С тех пор никто из них не давал никаких комментариев на эту тему. Российские и мировые СМИ пытались разобраться в вопросе, но никакой точной информации им найти не удалось.

Недавно Оксана Воеводина впервые решила рассказать о причинах развода с экс-королем Малайзии. Модель отмечает, что долгое время она просто не могла говорить на эту тему, так как была не готова. Сейчас бывшая супруга Мухаммада V уже может рассказать, что случилось. Кроме того, знаменитость уверена, что после признания ей станет легче, но она вряд ли станет это делать. Причина заключается в том, что она не хочет никому сделать больно, так как заботится о многих людей.

Напомним, после развода с экс-королем Малайзии Оксана Воеводина сообщила, что не собирается менять свою религию. Сына она планирует воспитать по законам ислама. Модель заявила, что даже не колебалась при этом решении.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:00

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