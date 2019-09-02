Анастасия Шубская заявила, что материнство изменило ее жизнь

От хоккеиста Александра Овечкина дочь Веры Глаголевой родила сына Сергея, который появился на свет в последнем месяце лета прошлого года. Недавно Анастасия Шубская призналась, что с появлением сына в ней проснулась безграничная любовь, когда за ребенка она готова отдать свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду.Актриса заблаговременно готовилась к родам своего ребенка. До этого супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» нянчилась с племянниками и племянницами, получив таким образом определенный опыт в воспитании детей. Для своего малыша Шубская покупала всяческую одежду, которая в результате не подошла, так как сын Сергей появился на свет крупным мальчиком.Анастасия Шубская - третья дочь Веры Глаголевой от бизнесмена Кирилла Шубского. Родилась в 1993 году, закончила ВГИК, обучалась на продюсерском факультете, после этого снималась в сериалах и кинокартинах. За Александра Овечкина вышла замуж в 2016 году, но официальное бракосочетание состоялось в следующем году.