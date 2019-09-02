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Анастасия Шубская заявила, что материнство изменило ее жизнь

Анастасия Шубская высказалась о своем материнстве. По словам модели, после рождения сына ее жизнь почти стала другой.
Анастасия Шубская заявила, что материнство изменило ее жизнь

От хоккеиста Александра Овечкина дочь Веры Глаголевой родила сына Сергея, который появился на свет в последнем месяце лета прошлого года. Недавно Анастасия Шубская призналась, что с появлением сына в ней проснулась безграничная любовь, когда за ребенка она готова отдать свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду.

Актриса заблаговременно готовилась к родам своего ребенка. До этого супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» нянчилась с племянниками и племянницами, получив таким образом определенный опыт в воспитании детей. Для своего малыша Шубская покупала всяческую одежду, которая в результате не подошла, так как сын Сергей появился на свет крупным мальчиком.

Анастасия Шубская - третья дочь Веры Глаголевой от бизнесмена Кирилла Шубского. Родилась в 1993 году, закончила ВГИК, обучалась на продюсерском факультете, после этого снималась в сериалах и кинокартинах. За Александра Овечкина вышла замуж в 2016 году, но официальное бракосочетание состоялось в следующем году.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:00

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