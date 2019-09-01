Из-за урагана рэпер Джиган с женой и детьми застрял на острове в США

Рэпер Джиган долгое время отдыхает в районе Майами, но из-за надвигающегося урагана курортный остров оказался закрыт. Непогода не позволила отправить паром, поэтому музыканту пришлось искать другие варианты, чтобы отправиться домой. На опубликованном фото артист запечатлен на берегу рядом с водным скутером и его водителем. Как передает Teleprogramma, восьмилетняя наследница Джигана рискует опоздать в школу к началу учебного года.Как известно, ураган “Дориан” бушует на побережье Флориды, а эксперты уже присвоили ему 5 категорию. Ожидается, что катаклизм вскоре обрушится на Багамские острова. Ранее о бедствии рассказала жена рэпера Оксана Самойлова, отметив, что праздник в честь дня рождения одной из ее дочерей находится под угрозой срыва из-за урагана.