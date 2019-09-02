Россия стоит на пороге создания беспилотного танка нового поколения





Первые разработки в этом направлении начал СССР в 1930-е. Все программы беспилотного танка были остановлены из-за начала Второй мировой войны, а затем к ним не захотели возвращаться. Проекты возобновили лишь в 2000-х и теперь Россия может похвастаться серьезным прогрессом. Современные технологии позволяют достаточно легко автоматизировать работу боевых машин.Специалисты отмечают, что больше всего для создания беспилотного танка нового поколения подходит Т-14 «Армата». При его проектировании для людей было выделено отдельное помещение, а теперь в нем можно будет разместить узел компьютеризированного управления. Несмотря на это, российские конструкторы приступили к аналогичным работам с танком Т-72БЗ.Он может стать первым шагом России в вопросе создания подобного вооружения нового поколения. За эти процессом лично следит Сергей Шойгу, недавно посещавший конструкторские центры, занимающиеся данным вопросом. Главное преимущество беспилотных танков – это появление места для размещения дополнительного вооружения и укрепления защиты. Также машина сможет вести бой до самого конца, так как нет опасности потерять экипаж.