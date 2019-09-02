Медики назвали главные мифы о гонорее





Каждый год в США врачи диагностируют до 820 тысяч случаев заболевания гонореей. Она вторая в стране болезнь по распространенности, поражающая людей возрастом 15-24 лет. Гонорея требует оперативного медицинского вмешательства, потому как способна привести к существенным осложнениям. Люди верят в мифы об этом недуге, впоследствии отрицательным образом влияющих на правильное лечение.Так, презерватив может предотвратить беременность, но не проникновение гонореи. Данные противозачаточные средства не обеспечивают 100%-ю безопасность, так как материал средства не покрывает всю кожу. Многие по ошибке думают, что нахождение больного в теплой ванне приводит к ликвидации микробов и инфекций, активно способствующих развитию заболевания. Такие микроорганизмы могут выдерживать влияние теплой среды, что важно знать пациентам. Предотвратить появление гонореи помогут ограничение половых контактов и употребление нужных антибиотиков.