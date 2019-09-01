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Стали известны самые продаваемые процессоры Intel и AMD

Крупный немецкий магазин MindFactory опубликовал статистику реализации процессоров Intel и AMD. Благодаря этому стали известны самые продаваемые модели обеих компаний и их текущие доли рынка.
Стали известны самые продаваемые процессоры Intel и AMD

Недавно AMD представила свои новые процессоры Ryzen третьего поколения. Новинки дали этой компании значительный толчок продаж, позволивший ей обойти своего главного конкурента. Согласно статистике магазина MindFactory, на долю AMD приходится 78% рынка, тогда как Intel вынужден довольствоваться всего 22%. Разрыв между компаниями составляет практически 4 раза, многие эксперты были шокированы подобным положением дел. При этом специалисты отмечают, что не стоит делать поспешных выводов, ведь это продажи лишь одного магазина, хоть и достаточного крупного. Также не следует забывать, что ценники на продукцию Intel ощутимо выше, поэтому компания получает большую прибыль на одну единицу продукции.

Самыми продаваемыми процессорами AMD стали новые Ryzen 3 поколения: Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 3600x. Неплохие показатели реализации продемонстрировала и самая мощная модель линейки – Ryzen 7 3900X.

Наиболее популярным процессором среди моделей Intel оказался Core i7-9700K. За ним следует самая мощная модель компании – Core i9-9900K, являющаяся прямым конкурентом для Ryzen 7 3900X. Тройку лидеров среди процессоров Intel замыкает Core i5-9600K.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:00

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