На Венецианском кинофестивале Джуд Лоу отказался отвечать на вопрос о Боге и Достоевском

В рамках Венецианского кинофестиваля, стартовавшего еще в конце августа, журналисты получили доступ к двум эпизодам сериала Паоло Соррентино “Новый папа”. Джуду Лоу в проекте досталась роль молодого понтифика по имени Ленни Белардо, в конце первого сезона указанный персонаж впал в кому. В многосерийной ленте данная роль принадлежит Джону Малковичу. Общаясь с журналистами, актер получил вопрос о тезисе Достоевского, что при отсутствии Бога все дозволено.Джуд Лоу оказался в недоумении, пояснив, что он спал всего три часа. В то же время он полагает, что русский писатель понимал, о чем говорит, добавив, что даже при существовании Бога люди не должны ограничивать себя.