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Вышел последний эпизод сериала «Форс-мажоры», где снималась Меган Маркл

Авторы «Форс-мажоров» отсняли последний эпизод сериала на прошлой неделе. Прежде в этом проекте снималась Меган Маркл.
Вышел последний эпизод сериала «Форс-мажоры», где снималась Меган Маркл

Сыгравшая в «Форс-мажорах» Джессику Пирсон актриса Джина Торрес обнародовала на своей странице в Instagram пост, в котором попрощалась с сериалом, и продемонстрировала подписчикам совместную фотографию с Меган Маркл, которую сделали по завершению первого сезона. «Короче говоря, семья», - написала под изображением актриса. По словам Торрес, если бы у нее имелась возможность попрощаться, то она выбрала именно такой момент, показанный на снимке. Она призналась, что до недавнего времени ощущала себя студенткой, которая жила обыденной жизнью, выполняя рутинные обязанности, пока не нашла свой путь.

Меган Маркл снималась в «Форс-мажорах» до 2018 года, она участвовала в семи сезонах проекта. В сериале она воплотила образ Рэйчел Зейн: дочери адвоката, ставшей позже юристом. Последний сезон «вместил» в себя только десять серий вместе шестнадцати. В следующем году ожидается выход приквела «Форс-мажоров».

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:00

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