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Моника Беллуччи и Венсан Кассель впервые вышли вместе в свет после развода

Моника Белуччи после развода с Венсаном Касселем впервые вместе с уже бывшим мужем вышла в свет. Пара представила на Венецианской фестивале фильм «Необратимость».
Моника Беллуччи и Венсан Кассель впервые вышли вместе в свет после развода

В настоящее время в Италии проходит одно из известнейших культурных мероприятий - Венецианский кинофестиваль, гостями которого стали многие звезды, включая бывших возлюбленных Монику Беллуччи и Венсана Касселя. Актеры презентовали новую версию фильма «Необратимость». СМИ предположили, что для двух звезд это первый совместный выход в свет после развода. Пара прожила вместе с 1999 по 2013 годы, успев обзавестись детьми. Ради своих отпрысков Белуччи и Кассель решили сберечь хорошие отношения и поддерживать связь, вместе участвуя в их воспитании и содержании.

Для посещения Венецианского фестиваля легенда итальянского кино надела свободный брючный костюм, но особенно из такого наряда выделялась полупрозрачная блузка. Бывший супруг актрисы порадовал публику в белых брюках и рубашке свободного покрова. Венсан Кассель в своем аккаунте в Instagram отметил, что рад представить эту кинокартину вместе с ее режиссером Гаспаром Ноэ и бывшей супругой, которая «знает фильм от А до Я».

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 01:00

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