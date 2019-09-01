Эрнст допустил возвращение Александра Друзя на Первый канал





Недавно у Константина Эрнста поинтересовались, допускает ли он шанс возвращения Александра Друзя в программу «Что? Где? Когда?». Руководитель Первого канала ответил, что подобный шанс есть, причем он довольно высокий. При этом, для того чтобы этот вопрос был рассмотрен, магистру телеигры нужно выполнить одно просто условие – объяснить свое поведение зрителями.Такие слова Константина Эрнста говорят о том, что прошлое заявление Александра Друзя на эту тему руководителя Первого канала не устроили. Вполне возможно, что генеральный директор компании согласен с Ильей Бером, назвавшим извинения и объяснения магистра игры «Что? Где? Когда?» неискренними. Сам знаток пока никак не отреагировал на подобную новость.Напомним, в феврале 2019 году Илья Бер обвинил Александра Друзя в том, что тот хотел получить от него ответы на вопросы программы «Кто хочет стать миллионером?». В обмен знаток «Что? Где? Когда?» предлагал ведущему долю от выигранных денег. Чуть позже Александр Друзь подтвердил подобные обсуждения, но заявил, что они были инициированы самим Ильей Бером. В итоге Первый канал прекратил сотрудничество с обоими.