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Туристам могут отказать в шенгенской визе из-за поездок в другие страны

Неправильное использование шенгенской визы может привести к последующим осложнениям. Туристам могут ограничить предоставление документов, если они посещают не страны Шенгена.

Путешественники из России продолжительное время используют шенгенские визы, нарушая правила. Жители государства получают более «удобные» визы у одних стран для поездок в другие. Новые стандарты Евросоюза могут лишить туристов выезда в Европу. Наиболее подходящий способ применения обсуждаемого документа ее открытие там, куда человек и собирается поехать.

Нововведения в визовом кодексе ЕС приведут к тому, что за открытие визы в ином государстве могут накладываться санкции. Например, следующий «шенген» предоставят уже на меньший период времени, а в отдельных случаях Евросоюз может отказать в визе в связи с регулярными нарушениями правил.

С 1 сентября Финляндия ужесточила требования для граждан России, которые хотят получить визу. Отныне туристам необходимо предоставлять документы, которые соответствуют требованиям ЕС. В их числе: подтверждение материальных возможностей для поездок, наличие билетов, брони в отелях и другое.

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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:26

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