Туристам могут отказать в шенгенской визе из-за поездок в другие страны





Путешественники из России продолжительное время используют шенгенские визы, нарушая правила. Жители государства получают более «удобные» визы у одних стран для поездок в другие. Новые стандарты Евросоюза могут лишить туристов выезда в Европу. Наиболее подходящий способ применения обсуждаемого документа ее открытие там, куда человек и собирается поехать.Нововведения в визовом кодексе ЕС приведут к тому, что за открытие визы в ином государстве могут накладываться санкции. Например, следующий «шенген» предоставят уже на меньший период времени, а в отдельных случаях Евросоюз может отказать в визе в связи с регулярными нарушениями правил.С 1 сентября Финляндия ужесточила требования для граждан России, которые хотят получить визу. Отныне туристам необходимо предоставлять документы, которые соответствуют требованиям ЕС. В их числе: подтверждение материальных возможностей для поездок, наличие билетов, брони в отелях и другое.