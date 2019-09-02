Настасья Самбурская стала жертвой аферистки, разместившей ее фото на сайте знакомств

В личном профиле Настасьи Самбурской недавно появилась фотография с отдыха, на котором актриса запечатлена отдыхающей на пляже в алом купальнике. Спустя непродолжительный период времени артистка пожаловалась поклонникам, что некая аферистка использовала ее снимок, чтобы знакомиться в Сети с мужчинами. Звезда язвительно отметила, что наглая гражданка без ее ведома использовала кадр, чтобы общаться с заграничными “принцами”.Как передает StarHit, в своем профиле самозванка назвалась Дианой, отметив, что отдает предпочтение образованным и высоким парням. Чтобы получить от нее ответ, она поставила соискателям условие — показать умственные способности.