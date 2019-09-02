Настасья Самбурская стала жертвой аферистки, разместившей ее фото на сайте знакомств
Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на аферистку, которая использовала ее фото на сайте знакомств. Звезда высказала свое возмущение по поводу произошедшего посредством Instagram.
В личном профиле Настасьи Самбурской недавно появилась фотография с отдыха, на котором актриса запечатлена отдыхающей на пляже в алом купальнике. Спустя непродолжительный период времени артистка пожаловалась поклонникам, что некая аферистка использовала ее снимок, чтобы знакомиться в Сети с мужчинами. Звезда язвительно отметила, что наглая гражданка без ее ведома использовала кадр, чтобы общаться с заграничными “принцами”.
Как передает StarHit, в своем профиле самозванка назвалась Дианой, отметив, что отдает предпочтение образованным и высоким парням. Чтобы получить от нее ответ, она поставила соискателям условие — показать умственные способности.
В личном профиле Настасьи Самбурской недавно появилась фотография с отдыха, на котором актриса запечатлена отдыхающей на пляже в алом купальнике. Спустя непродолжительный период времени артистка пожаловалась поклонникам, что некая аферистка использовала ее снимок, чтобы знакомиться в Сети с мужчинами. Звезда язвительно отметила, что наглая гражданка без ее ведома использовала кадр, чтобы общаться с заграничными “принцами”.
Как передает StarHit, в своем профиле самозванка назвалась Дианой, отметив, что отдает предпочтение образованным и высоким парням. Чтобы получить от нее ответ, она поставила соискателям условие — показать умственные способности.