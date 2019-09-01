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Алена Хмельницкая похвасталась собственным цветущим садом

Известная российская актриса Алена Хмельницкая похвасталась собственным цветущим садом. Артистка показала подписчикам растения и рассказала, как самостоятельно их высаживала, также во время экскурсии по участку звезда встретила соседскую кошку.
Алена Хмельницкая похвасталась собственным цветущим садом

Алена Хмельницкая очень любит свой сад и постоянно делится о нем разной информацией. Недавно актриса вышла из дома и поразилось тому, как ее цветы неожиданно расцвели. «Вы посмотрите, опять лето что ли возвращается?» - удивилась знаменитость. Буквально все ее растения решили не пропускать последние летние солнечные лучи и распустились. Из-за этого радостная звезда захотела показать подписчикам в Instagram остальную часть своего сада. Она похвасталась чайными розами и красными однолетками.

Во время прогулки по участку Алена Хмельницкая встретила незваного гостя – соседскую кошку. Домашний питомец лежал на траве и нежился на солнце. Он совершенно не испугался приближения артистки и продолжил заниматься своим делами. Знаменитость решила не мешать животному и оставила его в покое: «Ну ладно, гости, так и быть».

Напомним, сейчас Алена Хмельницкая является гражданской женой Александра Синюшина, который младше ее на 12 лет. До этого актриса была замужем за Тиграном Кеосаяном, пара рассталась 5 лет назад. От этого брака у знаменитости осталось две дочери: 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 23:00

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