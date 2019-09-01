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Папа Римский застрял в лифте и опоздал на проповедь

Папа Римский Франциск попал в интересую историю, из-за которой опоздал на проповедь. Понтифик рассказал о том, что застрял в лифте и провел там 25 минут, его спасли пожарные, прибывшие на место происшествия и сумевшие запустить систему.
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на проповедь

Об этом Папа Римский Франциск лично рассказал многочисленным верующим, собравшимся у балкона Апостольского дворца на проповедь. Она должна была начаться в 12:00 по местному времени, но была задержана на 10 минут. Понтифик сообщил, что причина его опоздания кроется в неисправном лифте, внутри которого главе католической церкви пришлось провести около 25 минут.

Спасти Папу Римского Франциска удалось пожарным, оперативно прибывшим на вызов. Они смогли возобновить работу лифта, и понтифик добрался туда, куда ему нужно. «Слава Богу, приехали пожарные, и огромное спасибо им!» - заявил он. Франциск предложил всем собравшийся верующим поаплодировать спасателям, доблестно выполнившим свой долг.

Следует отметить, что скорее всего, Папа Римский Франциск говорил о своем небольшом личном лифте. Он находится в его собственных покоях и доставляет понтифика на 4 этаж папского Апостольского дворца, где находится двор Сикста V. О нем известно немного, так как он является одной из самых закрытых зон Ватикана, куда обычные люди попасть не могут. С этим местом связано множество мифов и легенд.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:52

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