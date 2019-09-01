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Звезда «Дома-2» Алекс Матераццо посоветовал Оксане Ряске вернуться в Россию

Один из самых ярких экс-героев телешоу «Дом-2» Алессандро Матераццо убежден, что его коллега по съемочной площадке Оксана Ряска не сможет поселиться в Соединенных Штатах Америки. Бывший воздыхатель поющей телеведущей Ольги Бузовой даже потребовал депортировать блондинку обратно в Россию.
Звезда «Дома-2» Алекс Матераццо посоветовал Оксане Ряске вернуться в Россию

Не секрет, что в начале 2019 года Оксана Ряска пошла на достаточно серьезный шаг. Звезда «Дома-2» бросила все в своем родном Санкт-Петербурге и перебралась на постоянное местожительство в Нью-Йорк. Сейчас блондинка пытается утроиться на местное радио и время от времени работает на клубных тусовках. Правда, в личной жизни девушке по-прежнему не везет.

Нужно сказать, что Ряска не единственная экс-участница «Дома-2», которая решила испытать свою удачу в Америке. Почти 10 лет назад в Штаты перебрался Алекс Матераццо. На данный момент бывший поклонник Ольги Бузовой живет в Майами, где открыл собственное дело.

На днях с Матераццо связались журналисты журнала «Дом-2», которым 38-летний бизнесмен заявил, что Ряске будет достаточно сложно надолго задержаться в США. По словам Алекса, Америка является достаточно сложной страной и тут задержаться сможет не каждый.

«Я целый год работал развозчиком еды. Был грузчиком и продавцом обуви. В какой-то момент мне просто повезло», - вспоминает экс-участник «Дома-2».

Матераццо порекомендовал Ряске «сделать паузу» и хорошо обдумать момент покорения Штатов, сообщает Dom2Life.

«Оксане будет очень сложно – пусть лучше возвращается домой», - заявил Алессандро.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:07

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