Звезда «Дома-2» Алекс Матераццо посоветовал Оксане Ряске вернуться в Россию

«Я целый год работал развозчиком еды. Был грузчиком и продавцом обуви. В какой-то момент мне просто повезло», - вспоминает экс-участник «Дома-2».





Не секрет, что в начале 2019 года Оксана Ряска пошла на достаточно серьезный шаг. Звезда «Дома-2» бросила все в своем родном Санкт-Петербурге и перебралась на постоянное местожительство в Нью-Йорк. Сейчас блондинка пытается утроиться на местное радио и время от времени работает на клубных тусовках. Правда, в личной жизни девушке по-прежнему не везет.Нужно сказать, что Ряска не единственная экс-участница «Дома-2», которая решила испытать свою удачу в Америке. Почти 10 лет назад в Штаты перебрался Алекс Матераццо. На данный момент бывший поклонник Ольги Бузовой живет в Майами, где открыл собственное дело.На днях с Матераццо связались журналисты журнала «Дом-2», которым 38-летний бизнесмен заявил, что Ряске будет достаточно сложно надолго задержаться в США. По словам Алекса, Америка является достаточно сложной страной и тут задержаться сможет не каждый.Матераццо порекомендовал Ряске «сделать паузу» и хорошо обдумать момент покорения Штатов, сообщает Dom2Life.«Оксане будет очень сложно – пусть лучше возвращается домой», - заявил Алессандро.