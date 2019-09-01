Названы 3 лучших минивена для всей семьи





Первая отмеченная модель – это Mercedes-Benz V-Class. Этот минивен давно заслужил хорошую репутацию, поэтому выход рестайлинговой версии не привнес в модель больших изменений. Главное из них заключается в переходе дизельного двигателя к стандарту Euro-6d TEMP. Под капотом у авто располагает мотор от 193 до 239 «лошадок». В зависимости от комплектации имеется либо передний, либо полный привод. Из минусов стоит отметить быстрый процесс коррозии кузова. Стоимость в РФ – от 3,4 до 7,6 млн рублей.Второе место в списке лучших минивенов для всей семьи занимает Toyota Venza. Своим внешним видом модель напоминает кроссовер. Авто располагает клиренсом в 205 мм и способен обеспечить проходимость даже по бездорожью. В его салоне можно разместить до 7 человек. Под капотом располагается сразу два двигателя: 182- и 268-сильный. Среди недостатков также отмечается плохо лакокрасочное покрытие кузова. Цена – от 1,8 млн рублей.Последний минивен, названный экспертами лучшим – это Toyota Alphard. Модель имеет стильный дизайн и комфортный салон, способный вместить в себя 8 человек. Сильные стороны – надежность и безопасность, слабые – низкий клиренс. В России цена стартует от 4,8 млн рублей.