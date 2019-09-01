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Названы 3 лучших минивена для всей семьи

Данный класс автомобилей по-прежнему пользуется немалым спросом во многих странах мира, поэтому выбор автомобилей в нем большой. Эксперты назвали 3 лучших минивена, подходящих для всей семьи и способных обеспечить пассажирам комфорт.
Названы 3 лучших минивена для всей семьи

Первая отмеченная модель – это Mercedes-Benz V-Class. Этот минивен давно заслужил хорошую репутацию, поэтому выход рестайлинговой версии не привнес в модель больших изменений. Главное из них заключается в переходе дизельного двигателя к стандарту Euro-6d TEMP. Под капотом у авто располагает мотор от 193 до 239 «лошадок». В зависимости от комплектации имеется либо передний, либо полный привод. Из минусов стоит отметить быстрый процесс коррозии кузова. Стоимость в РФ – от 3,4 до 7,6 млн рублей.

Второе место в списке лучших минивенов для всей семьи занимает Toyota Venza. Своим внешним видом модель напоминает кроссовер. Авто располагает клиренсом в 205 мм и способен обеспечить проходимость даже по бездорожью. В его салоне можно разместить до 7 человек. Под капотом располагается сразу два двигателя: 182- и 268-сильный. Среди недостатков также отмечается плохо лакокрасочное покрытие кузова. Цена – от 1,8 млн рублей.

Последний минивен, названный экспертами лучшим – это Toyota Alphard. Модель имеет стильный дизайн и комфортный салон, способный вместить в себя 8 человек. Сильные стороны – надежность и безопасность, слабые – низкий клиренс. В России цена стартует от 4,8 млн рублей.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:20

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