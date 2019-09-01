"Овладевайте ими!": Тарзан эротично поздравил поклонников с Днем знаний

Тарзан примерил образ волшебника по мотивам “Гарри Поттера”, выбрав остроконечную шляпу, круглые очки и трость с металлическим набалдашником. При этом артист остается в кадре в махровом халате, обнажающим вид на спортивный торс. Танцовщик спел песню, поздравил всех с 1 сентября и выглядел при этом весьма эротично, что отметили фолловеры. В конце своего обращения он пожелал поклонникам овладевать знаниями.В комментариях публика назвала Сергея Глушко харизматичным и талантливым, а также пожелала найти свой образ. Многие также осыпали артиста комплиментами, похвалив внешность.