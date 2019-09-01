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Norton Dominator Street выпустят ограниченной серией

Британский бренд анонсировал особую модель. Ограниченный тираж вручную покрашенных байков Norton Dominator Street составляет 50 экземпляров.

Norton Dominator Street выпустят ограниченной серией

По словам представителей компании, новый мотоцикл с серийным силовым агрегатом начнут продавать в сентябре месяце. Dominator Street получит новую выхлопную систему Евро-5. Данный байк предназначен непосредственно для Великобритании. Модель получила 961-кубовую силовую установку на 80 лошадиных сил (крутящий момент – 90 Нм). В процессе изготовления специальной системы выхлопа 2-в-1 использовалась нержавеющая сталь. Покрытием модифицированного глушителя является углеволокно. Седло, а также бак модели мастера Norton раскрасили вручную.

На сегодняшний день лимитированную версию запустили уже в производство. Компания приступила к приёму заказов на Dominator Street. Байк стоит 24 240 евро.

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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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