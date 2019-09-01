Norton Dominator Street выпустят ограниченной серией





По словам представителей компании, новый мотоцикл с серийным силовым агрегатом начнут продавать в сентябре месяце. Dominator Street получит новую выхлопную систему Евро-5. Данный байк предназначен непосредственно для Великобритании. Модель получила 961-кубовую силовую установку на 80 лошадиных сил (крутящий момент – 90 Нм). В процессе изготовления специальной системы выхлопа 2-в-1 использовалась нержавеющая сталь. Покрытием модифицированного глушителя является углеволокно. Седло, а также бак модели мастера Norton раскрасили вручную.На сегодняшний день лимитированную версию запустили уже в производство. Компания приступила к приёму заказов на Dominator Street. Байк стоит 24 240 евро.