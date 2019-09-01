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Сенатор Клинцевич: У Шойгу есть средства для устранения угрозы со стороны США и Польши

Российский сенатор и член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал просьбу Польши разместить на своей территории больше военных США. Политик заверил, что у министра обороны РФ Сергея Шойгу есть средства для устранения этой угрозы в случае ее появления.

Сейчас в Польше проходят мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Варшава уже не первый год просит у США военной помощи для защиты от России. В последнее время эти предложения лишь усилились и считается, что на текущих мероприятиях страны могут достигнуть новых договоренностей по этому вопросу.

Размещение дополнительных сил США на территории Польши не может не беспокоить Россию, отмечает Франц Клинцевич. По его словам, риторика Варшавы относительно военной угрозы, якобы исходящей от РФ, не имеет под собой никаких оснований. Российские военные не разрабатывают наступательные планы, а концентрации войск на этом направлении нет уже достаточно давно.

Несмотря на это, считает сенатор, у Сергея Шойгу есть все необходимые средства для того, чтобы устранить угрозу для национального суверенитета России, исходящую от США и Польши. Франц Клинцевич отметил, что Варшава беспокоится исключительно о текущем моменте и не думает, к чему может привести ее политика в отношении Москвы. Он также подверг критике мнение, будто РФ хочет захватить всю Польшу, заявив, что в этом нет никакой необходимости.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:49

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