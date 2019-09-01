Звезды «Дома-2» Наташа Игрунова и Паша Уломский женятся

«Тяжело назвать наши отношения примером, ведь долгое время мы друг другу очень сильно трепали нервы. Но хоть и трепали, мы любили!» - вспоминает экс-участница «Дома-2».

«Путь был тернист и очень тяжел, но мы его прошли и дошли до конца, главное ведь итог? Не так ли? А итог такой, что уже через восемь дней у нас свадьба», - заявила Наташа.

Считанные часы назад Наташа Игрунова призналась фолловерам, что через неделю она и ее избранник Павел Уломским отправятся в ЗАГС, где их огласят мужем и женой. Звезда «Дома-2» подметила, что они с будущим супругом пришли к этому решению вполне осмысленно, ведь страсть, которая утихла, принесла осознание того, что их семейный союз просто-таки обязан состояться.По словам Игруновой, они с Уломским понимают, что у них были весьма непростые взаимоотношения, в которых происходило такое, о чем даже зазорно вспомнить.И только последний год, как утверждает Игрунова, стал для ее пары «поворотным», ведь они с избранником осознали, насколько в действительности любят друг друга, поэтому решили, что будут идти на жертвы, чтобы не потерять то, что у них есть сейчас. Оказалось, что предложение руки и сердца Павел сделал Наташе полтора года назад, на ее дне рождения, но только теперь они отдают себе отчет, что готовы к такому серьезному шагу, как брак.