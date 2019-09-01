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Эксперты рассказали о плюсах и минусах бюджетного смартфона ZTE Blade V10

На российский рынок в мае этого года поступила бюджетная версия "умного" смартфона ZTE Blade V10. Специалисты рассказали о плюсах, а также минусах модели, назвав её достойной соперницей Redmi Note 7.

Эксперты рассказали о плюсах и минусах бюджетного смартфона ZTE Blade V10

Модификация Blade V10 получила 6,3-дюймовый дисплей (2280х1080 рх). При соотношении сторон 19:9 матрица имеет хороший угол обзора. Основная камера имеет два модуля на 16, а также 5 Мп. Фронтальная камера имеет вид одиночной линзы. Её разрешение составляет 32 Мп. Данная модель отлично подойдёт для любителей селфи. Комплект включает редактор изображений, за счёт которого можно улучшить снимки. Версия V10 получит голубую, синюю и чёрную расцветку. Для процессора MediaTek Helio P70 не присуща большая производительность. ОЗУ устройства составляет 4 ГБ. Объём ПЗУ достигает 64 ГБ.

Минусом является небольшая ёмкость АКБ – 3 200 мАч. Отсутствует функция быстрой зарядки. Вследствие этого устройство придётся заряжать около полутора часа. На корпусе имеется 3,5-миллиметровый аудио-разъём. Стоимость девайса составляет 15 000 рублей.

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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:34

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