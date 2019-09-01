Наргиз извинилась перед Валерией за «телочку»

Недавно Наргиз дала большое интервью YouTube-проекту «А поговорить?». В нем исполнительница рассказала, почему она покинула лейбл Максима Фадеева MALFA и какие у нее есть планы на будущее. В один момент артистка отметила, что продюсеры пытались изменить ее образ, однако ей это не нравилось, ведь она «не телочка в туфлях». Дальше звезда привела пример Валерии и отметила, что такой стиль подходит не всем. Многие поклонники этой артистки посчитали такие слова оскорбительными.Наргиз быстро отреагировала на ситуацию и извинилась перед Валерией. Артистка сослалась на то, что для нее интервью вышло очень эмоциональным, поэтому она не всегда корректно подбирала слова. Певица заверила супругу Иосифа Пригожина, что отлично к ней относится и не желала ее обидеть. «Извините, это было просто оговоркой, мне очень стыдно», - написала она.На это обращение Наргиз ответила сама Валерия. Артистка заявила, что никогда ни на кого не обижается. Кроме того, она понимает, что каждый человек допускает ошибки, ведь сама не является исключением. Также певица напомнила, что с Наргиз у нее была совместная работа, поэтому о хорошем отношении ее коллеге к себе прекрасно знает.