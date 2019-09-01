Муж Анастасии Заворотнюк вышел на лед на фоне слухов о раке у актрисы

В середине августа российские СМИ начали сообщать о том, что у Анастасии Заворотнюк был обнаружен рак мозга. Эта информация испугала многих поклонников актрисы, и они начали ждать опровержения этой информации. Оно поступило, но не от родных артистки, а от директора. По ее словам, информация о болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» является лишь слухами. Многих эти слова не убедили, ведь сразу после таких сообщений появились другие новости – якобы супруг актрисы Петр Чернышев не будет выступать в шоу «Золушка» Татьяны Навка. Тогда многие решили, что он хочет помогать жене бороться с болезнью.Недавно стало известно, что муж Анастасии Заворотнюк вышел на лед, несмотря на все имеющиеся слухи. Он отыграл главную роль в шоу «Золушка» и выглядел на сцене счастливым. Об этом рассказал в Instagram юморист Михаил Галустян, посетивший премьеру постановки в Ялте. Знаменитость опубликовал множество фотографий и поблагодарил всех участвующих за их старания. «Ребята, вы крутые. Отличное шоу. Спасибо», - написал он.Многие поклонники Анастасии Заворотнюк посчитали это добрым знаком, ведь теперь у них есть основания полагать, что со звездой все хорошо.