АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы три эффективных способа похудеть во…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

В России начали разработку систем РЭБ нового поколения

В России начали разработку систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения, некоторые образцы уже проходят испытания. Они должны прийти на смену современным «Красуха-4» и «Ртуть-БМ», успешно зарекомендовавших себя в разных конфликтах.

Об этом сообщил Владимир Михеев, являющийся советником первого заместителя генерального директора АО «КРЭТ», в рамках проходящего «МАКС-2019». По его словам, РЭБ «Красуха-4» и «Ртуть-БМ» отлично себе зарекомендовали и их продолжают активно эксплуатировать по сей день, однако конструкторы уже сейчас думают о том, какие системы придут к ним на смену. В России начали разработку новых комплексов, использующих современные достижения науки и техники. Они позволяют не только создавать новые РЭБ, но и значительно улучшить имеющиеся. Владимир Михеев отметил, что тесты новых систем уже стартовали и проходят согласно утвержденному плану.

Напомним, системы РЭБ «Красуха-4» и «Ртуть-БМ» отлично себя зарекомендовали в Сирии. Они оказались насколько эффективны, что израильские и американские военные были вынуждены на них пожаловаться. Из-за российских систем не только ракеты и беспилотники, но и современные истребители F-35 попадали в зону глушения. «Красуха-4» способно держать под своим контролем зону до 400 километров. Эксперты считают, что новые версии этой РЭБ увеличат радиус минимум на четверть, а силу поражения – в несколько раз.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Овладевайте ими!": Тарзан эротично поздравил поклонников с Днем…
Сенатор Клинцевич: У Шойгу есть средства для устранения угрозы со стороны США и…
Эксперты рассказали о плюсах и минусах бюджетного смартфона ZTE Blade…
Наргиз извинилась перед Валерией за…
Звезды «Дома-2» Наташа Игрунова и Паша Уломский…
Муж Анастасии Заворотнюк вышел на лед на фоне слухов о раке у…
В России начали разработку систем РЭБ нового…
Экстрасенс Саона: Все плохое пришло к Анастасии Заворотнюк не просто…
Татьяна Навка отметила день рождения дочери Надежды в стиле сказки…
Новая пассия бывшего мужа Ксении Собчак Нино Нинидзе поделилась откровенным фото с Максимом…
«Сжигает броню»: Эксперты рассказали, как работает самое опасное противотанковое оружие…
Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Кейт Бланшетт хвалиться-то в декольте…
Постройневшая Ирина Дубцова похвасталась фигурой в леопардовом…
Сын Эвелины Бледанс Семен пойдет в первый…
Татьяна Терешина отказалась от привычки носить обручальное…
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко после итальянских каникул отправилась в…
Яна Рудковская назвала Евгения Плющенко «любовью своей…
Юлия Высоцкая не стесняется мимических морщин и возрастных изменений…
Трогательный рассказ сына Ксении Собчак о волке и зайчике умилил пользователей…
Характеристики смартфона Honor 20s стали известны до…
Бывшая принца Гарри Элли Голдинг сыграла свадьбу с Каспаром…
Ученые предположили, что на Венере может существовать…
Экс-участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова призналась, что на отдых потратила более 200 тысяч…
Джейсон Кэмерон планирует превратить шестую часть "Терминатора" в…
Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Рената Литвинова превратилась в…
Названы существа, вызывающие наибольший страх у…
Компания Dior отказалась от показа рекламного ролика с Джони…
Составлен ТОП-5 самых бюджетных кроссоверов в России в…
С сентября жители России смогут узаконить самовольно занятую…
Стало известно, как устроиться на работу с зарплатой 250 тысяч…
Жена Олега Газманова Марина рассказала, как провожала дочь в первый…
Наташа Королева поздравила сына с началом учебного года в Высшей школе…
Компания Toyota представила современную модель Camry SL…
Названы 6 болезней, о которых можно узнать по боли в…
Специалисты рассказали, почему двигатели на новых авто быстро выходят из…
Названы три эффективных способа похудеть во…
Российский транспортный Ил-76 с гиперзвуковыми ракетами испугал…
Алла Пугачева восхитилась стильным образом Кристины Орбакайте для новой…
Максим Галкин станцевал с Лаймой Вайкуле на глазах у…
«Мой учитель»: Валерия до сих пор не может поверить в смерть Иосифа…
Просмотреть все новости