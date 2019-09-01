В России начали разработку систем РЭБ нового поколения





Об этом сообщил Владимир Михеев, являющийся советником первого заместителя генерального директора АО «КРЭТ», в рамках проходящего «МАКС-2019». По его словам, РЭБ «Красуха-4» и «Ртуть-БМ» отлично себе зарекомендовали и их продолжают активно эксплуатировать по сей день, однако конструкторы уже сейчас думают о том, какие системы придут к ним на смену. В России начали разработку новых комплексов, использующих современные достижения науки и техники. Они позволяют не только создавать новые РЭБ, но и значительно улучшить имеющиеся. Владимир Михеев отметил, что тесты новых систем уже стартовали и проходят согласно утвержденному плану.Напомним, системы РЭБ «Красуха-4» и «Ртуть-БМ» отлично себя зарекомендовали в Сирии. Они оказались насколько эффективны, что израильские и американские военные были вынуждены на них пожаловаться. Из-за российских систем не только ракеты и беспилотники, но и современные истребители F-35 попадали в зону глушения. «Красуха-4» способно держать под своим контролем зону до 400 километров. Эксперты считают, что новые версии этой РЭБ увеличат радиус минимум на четверть, а силу поражения – в несколько раз.