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Экстрасенс Саона: Все плохое пришло к Анастасии Заворотнюк не просто так

Ясновидящая Саона рассказала о бедах актрисы Анастасии Заворотнюк. К несчастью звезды “Моей прекрасной няни” оказался причастен ее бывший супруг.

На фоне слухов о заболевании Заворотнюк в интервью изданию “Дни.ру” экстрасенс Саона рассказала, что к несчастьям может быть причастен ее супруг. Ясновидящая назвала причиной плохого самочувствия актрисы накопившиеся стресс, перенапряжение и усталость. Это грозит артистке летальным исходом, если вовремя не принять меры. По словам гадалки, Анастасия Заворотнюк находится в плохом состоянии и ей нужно работать над всем организмом, чтобы оздоровиться. Саона видит, что несчастья пришли к звезде не просто так, а из-за мужа, который не мог ее отпустить, поэтому вся боль бывшего передалась ей.

В будущем Саона увидела путешествие Заворотнюк ради оздоровления, но путь восстановления ей пророчит длительный. Ясновидящая предсказывает любой исход из сложившейся ситуации, который будет зависеть от быстроты принятия мер. Сама Анастасия Заворотнюк ранее опровергла слухи об онкозаболевании.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:55

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