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Новая пассия бывшего мужа Ксении Собчак Нино Нинидзе поделилась откровенным фото с Максимом Виторганом

Новая избранница экс-мужа тележурналистки и звезды «Дома-2» Ксении Собчак – 28-летняя российская актриса с грузинскими корнями Нино Нинидзе обнародовала в Сеть весьма неожиданную фотографию. На пикантном снимке запечатлены ноги знаменитости, которых нежно касается рука Максима Виторгана. Во всяком случае, именно к таким выводам пришли интернет-пользователи.
Новая пассия бывшего мужа Ксении Собчак Нино Нинидзе поделилась откровенным фото с Максимом Виторганом

Отношения Максима Виторгана и Нино Нинидзе развиваются весьма стремительно. Первые сообщения об их романе появились еще в начале этого лета, после чего парочку достаточно часто начали видеть вместе на различных светских мероприятиях. Вот только актеры всегда приходили и уходили поодиночке, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание.

Правда, во время совместного отпуска Нинидзе и Виторган, не стесняясь, дают волю своим чувствам. На данный момент Максим и Нино не торопятся выкладывать в соцсети совместные кадры, на которых они запечатлены крупным планом. Зато время от времени парочка демонстрирует снимки, на которых явно намекают на свой роман.

К примеру, в последний день лета Нинидзе выложила у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой видно, что ее ног касается рука мужчины. Если судить по фону, то снимок был сделан в машине, потому что следом Нино снимала вагоны «Сапсана».

«Это лето… я промолчу. Очень внутри. Спасибо. Последний день», - подписала свежие публикации актриса.


К слову, подпискам очень понравился пикантный снимок Нинидзе.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:36

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