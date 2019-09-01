Новая пассия бывшего мужа Ксении Собчак Нино Нинидзе поделилась откровенным фото с Максимом Виторганом

«Это лето… я промолчу. Очень внутри. Спасибо. Последний день», - подписала свежие публикации актриса.

Отношения Максима Виторгана и Нино Нинидзе развиваются весьма стремительно. Первые сообщения об их романе появились еще в начале этого лета, после чего парочку достаточно часто начали видеть вместе на различных светских мероприятиях. Вот только актеры всегда приходили и уходили поодиночке, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание.Правда, во время совместного отпуска Нинидзе и Виторган, не стесняясь, дают волю своим чувствам. На данный момент Максим и Нино не торопятся выкладывать в соцсети совместные кадры, на которых они запечатлены крупным планом. Зато время от времени парочка демонстрирует снимки, на которых явно намекают на свой роман.К примеру, в последний день лета Нинидзе выложила у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой видно, что ее ног касается рука мужчины. Если судить по фону, то снимок был сделан в машине, потому что следом Нино снимала вагоны «Сапсана».К слову, подпискам очень понравился пикантный снимок Нинидзе.