Татьяна Навка отметила день рождения дочери Надежды в стиле сказки “Алладин”

Вечеринка в честь дня рождения наследницы Татьяны Навки состоялась в элитном подмосковном клубе. Надежде Песковой 21 августа исполнилось пять лет, в связи с чем был организован праздник в стиле сказки “Алладин”. Первый юбилей дочь фигуристки встретила в кругу семьи, в честь чего особняк Песковых был украшен воздушными шарами и цветами. Среди подарков Надежды Песковой оказался костюм русалки, о котором она давно мечтала. Официальный праздник с множеством приглашенных состоялся накануне. Детей развлекали аниматоры, а торт тоже соответствовал тематике праздника.На мероприятии также присутствовали попугай и львенок, а гостям делали временные тату с изображением экзотических животных. Александр Плющенко позволил нанести себе четыре подобных рисунка. Среди звездных детей присутствовали Мартин и Алла-Виктория Киркоровы.