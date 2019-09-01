АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы три эффективных способа похудеть во…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

«Сжигает броню»: Эксперты рассказали, как работает самое опасное противотанковое оружие пехоты

Противотанковое оружие пехоты является важным аспектом боеспособности любой армии. Эксперты назвали самое опасное вооружение данного класса, использующееся российской армией, которое буквально «сжигает броню» танков противника.
«Сжигает броню»: Эксперты рассказали, как работает самое опасное противотанковое оружие пехоты

Это противотанковое оружие пехоты берет свое начало с комплекса «Малютка». Он стоял на вооружении советской армии до 1970 года. Система могла поражать цели на расстоянии от 500 метров до 3 км и с большой вероятностью выводила боевую машину противника из строя, но имела целый ряд недостатков. Во-первых, полет ее снаряда был настолько медленным, что объект мог за это время сменить свое местоположение. Во-вторых, она требовала непосредственного ручного управления. Для использования «Малютки» военный должен был иметь большую квалификацию. В-третьих, управление происходило с помощью кабеля, постоянно подключенного к снаряду, что еще больше усложняло процесс.

В 1970 году на вооружение советской армии поступило новое противотанковое оружие, считающееся по сей день самым опасным – комплекс «Фагот». Он был лишен всех недостатков «Малютки» и обладал большей мощью. Его снаряды буквально «сжигали броню» танков до 800 миллиметров. За почти 50 лет «Фагот» прошел множество модернизаций и сейчас на вооружении армии РФ стоит 9М113М «Конкурс», имеющий современную систему управления и наведение. Также новинка имеет более мощные снаряды.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Овладевайте ими!": Тарзан эротично поздравил поклонников с Днем…
Сенатор Клинцевич: У Шойгу есть средства для устранения угрозы со стороны США и…
Эксперты рассказали о плюсах и минусах бюджетного смартфона ZTE Blade…
Наргиз извинилась перед Валерией за…
Звезды «Дома-2» Наташа Игрунова и Паша Уломский…
Муж Анастасии Заворотнюк вышел на лед на фоне слухов о раке у…
В России начали разработку систем РЭБ нового…
Экстрасенс Саона: Все плохое пришло к Анастасии Заворотнюк не просто…
Татьяна Навка отметила день рождения дочери Надежды в стиле сказки…
Новая пассия бывшего мужа Ксении Собчак Нино Нинидзе поделилась откровенным фото с Максимом…
«Сжигает броню»: Эксперты рассказали, как работает самое опасное противотанковое оружие…
Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Кейт Бланшетт хвалиться-то в декольте…
Постройневшая Ирина Дубцова похвасталась фигурой в леопардовом…
Сын Эвелины Бледанс Семен пойдет в первый…
Татьяна Терешина отказалась от привычки носить обручальное…
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко после итальянских каникул отправилась в…
Яна Рудковская назвала Евгения Плющенко «любовью своей…
Юлия Высоцкая не стесняется мимических морщин и возрастных изменений…
Трогательный рассказ сына Ксении Собчак о волке и зайчике умилил пользователей…
Характеристики смартфона Honor 20s стали известны до…
Бывшая принца Гарри Элли Голдинг сыграла свадьбу с Каспаром…
Ученые предположили, что на Венере может существовать…
Экс-участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова призналась, что на отдых потратила более 200 тысяч…
Джейсон Кэмерон планирует превратить шестую часть "Терминатора" в…
Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Рената Литвинова превратилась в…
Названы существа, вызывающие наибольший страх у…
Компания Dior отказалась от показа рекламного ролика с Джони…
Составлен ТОП-5 самых бюджетных кроссоверов в России в…
С сентября жители России смогут узаконить самовольно занятую…
Стало известно, как устроиться на работу с зарплатой 250 тысяч…
Жена Олега Газманова Марина рассказала, как провожала дочь в первый…
Наташа Королева поздравила сына с началом учебного года в Высшей школе…
Компания Toyota представила современную модель Camry SL…
Названы 6 болезней, о которых можно узнать по боли в…
Специалисты рассказали, почему двигатели на новых авто быстро выходят из…
Названы три эффективных способа похудеть во…
Российский транспортный Ил-76 с гиперзвуковыми ракетами испугал…
Алла Пугачева восхитилась стильным образом Кристины Орбакайте для новой…
Максим Галкин станцевал с Лаймой Вайкуле на глазах у…
«Мой учитель»: Валерия до сих пор не может поверить в смерть Иосифа…
Просмотреть все новости