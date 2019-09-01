«Сжигает броню»: Эксперты рассказали, как работает самое опасное противотанковое оружие пехоты





Это противотанковое оружие пехоты берет свое начало с комплекса «Малютка». Он стоял на вооружении советской армии до 1970 года. Система могла поражать цели на расстоянии от 500 метров до 3 км и с большой вероятностью выводила боевую машину противника из строя, но имела целый ряд недостатков. Во-первых, полет ее снаряда был настолько медленным, что объект мог за это время сменить свое местоположение. Во-вторых, она требовала непосредственного ручного управления. Для использования «Малютки» военный должен был иметь большую квалификацию. В-третьих, управление происходило с помощью кабеля, постоянно подключенного к снаряду, что еще больше усложняло процесс.В 1970 году на вооружение советской армии поступило новое противотанковое оружие, считающееся по сей день самым опасным – комплекс «Фагот». Он был лишен всех недостатков «Малютки» и обладал большей мощью. Его снаряды буквально «сжигали броню» танков до 800 миллиметров. За почти 50 лет «Фагот» прошел множество модернизаций и сейчас на вооружении армии РФ стоит 9М113М «Конкурс», имеющий современную систему управления и наведение. Также новинка имеет более мощные снаряды.