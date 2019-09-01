«Сжигает броню»: Эксперты рассказали, как работает самое опасное противотанковое оружие пехоты
Противотанковое оружие пехоты является важным аспектом боеспособности любой армии. Эксперты назвали самое опасное вооружение данного класса, использующееся российской армией, которое буквально «сжигает броню» танков противника.
Это противотанковое оружие пехоты берет свое начало с комплекса «Малютка». Он стоял на вооружении советской армии до 1970 года. Система могла поражать цели на расстоянии от 500 метров до 3 км и с большой вероятностью выводила боевую машину противника из строя, но имела целый ряд недостатков. Во-первых, полет ее снаряда был настолько медленным, что объект мог за это время сменить свое местоположение. Во-вторых, она требовала непосредственного ручного управления. Для использования «Малютки» военный должен был иметь большую квалификацию. В-третьих, управление происходило с помощью кабеля, постоянно подключенного к снаряду, что еще больше усложняло процесс.
В 1970 году на вооружение советской армии поступило новое противотанковое оружие, считающееся по сей день самым опасным – комплекс «Фагот». Он был лишен всех недостатков «Малютки» и обладал большей мощью. Его снаряды буквально «сжигали броню» танков до 800 миллиметров. За почти 50 лет «Фагот» прошел множество модернизаций и сейчас на вооружении армии РФ стоит 9М113М «Конкурс», имеющий современную систему управления и наведение. Также новинка имеет более мощные снаряды.
Это противотанковое оружие пехоты берет свое начало с комплекса «Малютка». Он стоял на вооружении советской армии до 1970 года. Система могла поражать цели на расстоянии от 500 метров до 3 км и с большой вероятностью выводила боевую машину противника из строя, но имела целый ряд недостатков. Во-первых, полет ее снаряда был настолько медленным, что объект мог за это время сменить свое местоположение. Во-вторых, она требовала непосредственного ручного управления. Для использования «Малютки» военный должен был иметь большую квалификацию. В-третьих, управление происходило с помощью кабеля, постоянно подключенного к снаряду, что еще больше усложняло процесс.
В 1970 году на вооружение советской армии поступило новое противотанковое оружие, считающееся по сей день самым опасным – комплекс «Фагот». Он был лишен всех недостатков «Малютки» и обладал большей мощью. Его снаряды буквально «сжигали броню» танков до 800 миллиметров. За почти 50 лет «Фагот» прошел множество модернизаций и сейчас на вооружении армии РФ стоит 9М113М «Конкурс», имеющий современную систему управления и наведение. Также новинка имеет более мощные снаряды.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:31