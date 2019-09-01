Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Кейт Бланшетт хвалиться-то в декольте нечем»

«Регина бы точно победила!» - подчеркнул ведущий «Дом-2».

«Хвалиться-то в декольте нечем», - указал звезда «Дома-2» на внешние данные актрисы.





Не так давно в Москве состоялась презентация фильма «Однажды в…Голливуде», которую посетили многие российские знаменитости, в числе которых оказалась и Регина Тодоренко. На красной ковровой дорожке поющая ведущая появилась в достаточно простом и повседневном наряде, который в пух и прах раскритиковал Влад Кадони.По мнению Кадони, Тодоренко «нацепила» на себя все вещи одновременно. Влад даже вспомнил времена, когда он еще посещал летние лагеря, где устраивали конкурс, когда дети скидывали в бак одежду и им нужно было за время подобрать себе наряд.Нужно сказать, что к популярной австрийской актрисе Кейт Бланшетт Кадони тоже оказался не благосклонен. Так, Влад сделал акцент на вырезе знаменитости, который, по его мнению, не привлекал взгляды мужчин, а производил на них абсолютно противоположный эффект.Правда, нашел Кадони в образе Бланшетт и плюсы – декор на плечах, который, как уверен Влад, звезда может себе позволить из-за своего роста и телосложения, пишет «СтарХит».