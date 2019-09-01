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Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Кейт Бланшетт хвалиться-то в декольте нечем»

Один из самых ярких героев передачи «Битва экстрасенсов» и проекта «Дом-2» Влад Кадони опять проанализировал наряды зарубежных и российских звезд, которые накануне выходили в свет. Так, потомственному оккультисту напрочь не понравился образ известной певицы и телеведущей Регины Тодоренко, а вырез на кофточке австрийской актрисы Кейт Бланшетт явно был подобран неправильно.
Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Кейт Бланшетт хвалиться-то в декольте нечем»

Не так давно в Москве состоялась презентация фильма «Однажды в…Голливуде», которую посетили многие российские знаменитости, в числе которых оказалась и Регина Тодоренко. На красной ковровой дорожке поющая ведущая появилась в достаточно простом и повседневном наряде, который в пух и прах раскритиковал Влад Кадони.

По мнению Кадони, Тодоренко «нацепила» на себя все вещи одновременно. Влад даже вспомнил времена, когда он еще посещал летние лагеря, где устраивали конкурс, когда дети скидывали в бак одежду и им нужно было за время подобрать себе наряд.

«Регина бы точно победила!» - подчеркнул ведущий «Дом-2».

Нужно сказать, что к популярной австрийской актрисе Кейт Бланшетт Кадони тоже оказался не благосклонен. Так, Влад сделал акцент на вырезе знаменитости, который, по его мнению, не привлекал взгляды мужчин, а производил на них абсолютно противоположный эффект.

«Хвалиться-то в декольте нечем», - указал звезда «Дома-2» на внешние данные актрисы.

Правда, нашел Кадони в образе Бланшетт и плюсы – декор на плечах, который, как уверен Влад, звезда может себе позволить из-за своего роста и телосложения, пишет «СтарХит».

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:20

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