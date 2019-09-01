Постройневшая Ирина Дубцова похвасталась фигурой в леопардовом купальнике

Ирина Дубцова опубликовала эффектный кадр с пляжа, где отдыхала в леопардовом купальнике. Звезда облачена в костюм экзотической расцветки, дополненном накидкой, но поклонников удивила стройность звезды. Многие похвалили звезду за то, что сделала сдержанный пляжный кадр, когда у большинства ее коллег такие образы получаются излишне сексуальными. Дубцова получила массу комплиментов в комментариях, а некоторые фолловеры назвали ее “богиней пляжа”.Ранее Ирина Дубцова жаловалась на лишний вес, от которого не могла избавиться долгое время. В итоге звезда обратилась к специалисту, который заключил, что проблема находится в стрессе. Как только певица избавилась от раздражителей, ее вес стал приходить в норму.