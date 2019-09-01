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Постройневшая Ирина Дубцова похвасталась фигурой в леопардовом купальнике

Певица Ирина Дубцова показала стройную фигуру в леопардовом купальнике на отдыхе. Артистка опубликовала новый кадр в Instagram-аккаунте.

Ирина Дубцова опубликовала эффектный кадр с пляжа, где отдыхала в леопардовом купальнике. Звезда облачена в костюм экзотической расцветки, дополненном накидкой, но поклонников удивила стройность звезды. Многие похвалили звезду за то, что сделала сдержанный пляжный кадр, когда у большинства ее коллег такие образы получаются излишне сексуальными. Дубцова получила массу комплиментов в комментариях, а некоторые фолловеры назвали ее “богиней пляжа”.

Ранее Ирина Дубцова жаловалась на лишний вес, от которого не могла избавиться долгое время. В итоге звезда обратилась к специалисту, который заключил, что проблема находится в стрессе. Как только певица избавилась от раздражителей, ее вес стал приходить в норму.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:12

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