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Сын Эвелины Бледанс Семен пойдет в первый класс

Известная российская актриса Эвелина Бледанс сообщила радостную новость своим подписчикам. Скоро ее сын Семен пойдет в первый класс, поэтому звездная мать решила устроить наследнику финальный отдых перед началом длинного учебного года.
Сын Эвелины Бледанс Семен пойдет в первый класс

В Instagram Эвелина Бледанс выложила снимки из 4-звездного спа-отеля, расположенного в Подмосковье. Туда актриса отправилась вместе со своим сыном Семеном, который уже 2 сентября пойдет в первый класс. Знаменитость понимает, что наследнику предстоит долгий учебный год, поэтому хочет помочь ему набраться побольше сил. На территории комплекса мальчик сможет погулять, подышать чистым лесным воздухом, покататься на велосипеде, поиграть с другими детьми в разнообразные игры, посетить местную мини-дискотеку и наесться сладостей. Несмотря на все эти развлечения Семена больше волнует другое – бассейн. Он обожает в нем плавать и готов проводить за этим делом целый день.

Поклонники Эвелины Бледанс похвалили знаменитость за правильный подход к воспитанию сына. Они уверены, что детям нужно давать отдохнуть перед началом учебного года, особенно первого, ведь они еще не понимаю, какие их ждут нагрузки. Подписчики пожелали актрисе и ее наследнику удачно провести последние выходные дни, а самому Семену – удачи в школе и обучении.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:00

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