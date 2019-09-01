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Татьяна Терешина отказалась от привычки носить обручальное кольцо

Певица Татьяна Терешина откровенно призналась, что с недавнего времени отказалась от привычки носить обручальное кольцо. Как отметила бывшая солистка Hi-Fi в Instagram, после возвращения из отпуска ей не удалось примерить украшение.

Недавно 40-летняя Терешина рассказала фолловерам, что перестала надевать обручальное кольцо не из-за ссоры с мужем, а по причине непригодности ювелирного изделия. Проблемы начались с того, что украшавший изделие драгоценный камень стал шататься, поэтому артистка, боясь потерять, вытащила его. В то же время такой вид кольца не устроил исполнительницу, на фоне чего она отказалась от него на период отпуска. Вернувшись, звезда не смогла надеть украшение, поскольку после отдыха ее пальцы стали объемнее.

Теперь Татьяна Терешина живет без обручального кольца и чувствует себя хорошо, не зацикливаясь на условностях. Большинство поклонников отметили в комментариях, что не считает необходимым всегда носить этот атрибут замужней жизни.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:52

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