Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко после итальянских каникул отправилась в США
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко недавно отправилась в США. Туда 18-летняя певица полетела после продолжительных итальянских каникул, во время которых она успела побывать в Форте-деи-Марми, а затем и в Портофино.
Об этом всем этом внучка Софии Ротару регулярно рассказывает своим подписчикам в Instagram. Там Соня Евдокименко ежедневно публикует обновления, не забывая оставлять геолокацию, чтобы поклонники знали, где она находится даже в том случае, если она забыла им об этом сообщить. 18-летняя певица не раз признавалась, что любит путешествовать, поэтому уделяет этому хобби немало времени. Она отдыхала в Италии, для этого она выбрала коммуну Форте-деи-Марми. В этом же месте недавно проводила отпуск семья народного артиста России Александра Малинина.
Затем внучка Софии Ротару отправилась в небольшой рыбацкий городок Портофино, находящийся в провинции Генуя. Его население составляет всего 439 жителей. Сейчас Соня Евдокименко решила сменить обстановку и отправилась на другой континент – в США. В Instagram знаменитость выложила свой снимок из Нью-Йорка. Звезда устроила фотосессию прямо на Манхэттене.
Подписчики внучки Софии Ротару отметили, что она как всегда неотразима. Некоторые из них даже заявили, что ее страница в Instagram позволяет людям путешествовать, не выходя из своего дома.
Об этом всем этом внучка Софии Ротару регулярно рассказывает своим подписчикам в Instagram. Там Соня Евдокименко ежедневно публикует обновления, не забывая оставлять геолокацию, чтобы поклонники знали, где она находится даже в том случае, если она забыла им об этом сообщить. 18-летняя певица не раз признавалась, что любит путешествовать, поэтому уделяет этому хобби немало времени. Она отдыхала в Италии, для этого она выбрала коммуну Форте-деи-Марми. В этом же месте недавно проводила отпуск семья народного артиста России Александра Малинина.
Затем внучка Софии Ротару отправилась в небольшой рыбацкий городок Портофино, находящийся в провинции Генуя. Его население составляет всего 439 жителей. Сейчас Соня Евдокименко решила сменить обстановку и отправилась на другой континент – в США. В Instagram знаменитость выложила свой снимок из Нью-Йорка. Звезда устроила фотосессию прямо на Манхэттене.
Подписчики внучки Софии Ротару отметили, что она как всегда неотразима. Некоторые из них даже заявили, что ее страница в Instagram позволяет людям путешествовать, не выходя из своего дома.