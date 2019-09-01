Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко после итальянских каникул отправилась в США

Об этом всем этом внучка Софии Ротару регулярно рассказывает своим подписчикам в Instagram. Там Соня Евдокименко ежедневно публикует обновления, не забывая оставлять геолокацию, чтобы поклонники знали, где она находится даже в том случае, если она забыла им об этом сообщить. 18-летняя певица не раз признавалась, что любит путешествовать, поэтому уделяет этому хобби немало времени. Она отдыхала в Италии, для этого она выбрала коммуну Форте-деи-Марми. В этом же месте недавно проводила отпуск семья народного артиста России Александра Малинина.Затем внучка Софии Ротару отправилась в небольшой рыбацкий городок Портофино, находящийся в провинции Генуя. Его население составляет всего 439 жителей. Сейчас Соня Евдокименко решила сменить обстановку и отправилась на другой континент – в США. В Instagram знаменитость выложила свой снимок из Нью-Йорка. Звезда устроила фотосессию прямо на Манхэттене.Подписчики внучки Софии Ротару отметили, что она как всегда неотразима. Некоторые из них даже заявили, что ее страница в Instagram позволяет людям путешествовать, не выходя из своего дома.