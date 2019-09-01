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Яна Рудковская назвала Евгения Плющенко «любовью своей жизни»

Известный российский продюсер Яна Рудковская открыто призналась в чувствах к супругу Евгению Плющенко. Знаменитость назвала фигуриста «любовью своей жизни» и сопроводила эти словам совместным фото с Дрезденского оперного бала.
Яна Рудковская назвала Евгения Плющенко «любовью своей жизни»

Евгений Плющенко - не первый муж Яны Рудковской. До отношений с прославленным фигуристом продюсер была замужем за Виктором Батуриным, известным бизнесменом. В их браке родились сын Николай. Также у супруга был ребенок от прошлых отношений, но продюсер воспитывала пасынка Андрея как родного. Недавно она сообщила, что они оба поступили в МГИМО.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в 2009 году, а в 2013-м у супругов родился сын Саша. Пара счастлива в браке и не раз в этом открыто признавалась, но это не мешает им наслаждаться отношениями каждый день. Недавно продюсер решила в очередной раз рассказать, насколько сильно она любит супруга. В Instagram она разместила совместный снимок из Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, подписав фото словами : «Любовь моей жизни».

Для этого светского мероприятия Яна Рудковская выбрала дизайнерское платье-бюстье с шифоновой юбкой в пол и цветочным принтом. Евгений Плющенко отдал предпочтение классическому брючному костюму, белой рубашке и бабочке.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:34

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