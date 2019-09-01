Юлия Высоцкая не стесняется мимических морщин и возрастных изменений кожи

В августе Юлии Высоцкой исполнилось 46 лет, а накануне актриса опубликована в Instagram-аккаунте новое селфи без макияжа, показав, как выглядит ее лицо. Поклонники заметили, что артистка предпочитает естественные фотографии без ретуши. Поэтому подписчикам оказалось просто рассмотреть носогубные складки и “гусиные лапки” в уголках глаз. Ранее звезда призналась, что ее мужу нравятся чистые лица без косметики. Как передает Teleprogramma, в одном из интервью звезда также сообщала, что для нее мужчина должен быть богом.Недавно телеведущая вернулась из отпуска, в который отправилась с мужем. Юлия Высоцкая родила от Андрея Кончаловского двоих детей, но на данный момент пара не распространяется по поводу состояния здоровья дочери, которая попала в аварию несколько лет назад.