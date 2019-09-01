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Характеристики смартфона Honor 20s стали известны до анонса

Официальное представление смартфона Honor 20s пройдет 4 сентября, но все технические характеристики новинки стали известны до анонса. Модель получит тройную основную камеру и менее мощный процесс Kirin 810.
Характеристики смартфона Honor 20s стали известны до анонса

До этого времени эксперты предполагали, что разница между Honor 20 и Honor 20s будет существенной, но все оказалось не так. Более бюджетный смартфон отличается от своего старшего собрата лишь в двух аспектах. Во-первых, он получит тройную основную камеру вместо четверной. Разрешение ее кристаллов составят 48, 8 и 2 МП. Фронтальная камера будет врезанной и расположится в левой верхнем углу экрана. Ее кристалл получит 32 МП. Во-вторых, Honor 20 использует топовый процессор Kirin 980, тогда как новинка получит более скромный Kirin 810.

Во всем остальном смартфон Honor 20s идентичен более мощной версии. Устройство имеет 6,26-дюймовый экран FullHD+ с разрешением 2340x1080 точек. Следует отметить, что изначально считалось, будто новинка получит дисплей с диагональю 5,5 дюйма. Именно поэтому эксперты полагали, что модель будет серьезно отличаться от Honor 20. Устройство располагает 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Энергией комплектующие призван снабжать аккумулятор на 3750 мАч.

Презентация смартфона Honor 20s пройдет 4 сентября. В настоящий момент неизвестно, когда начнется старт продаж данного устройства, однако эксперты предполагают, что это случится еще в 3 квартале 2019 года.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:11

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