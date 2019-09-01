Ученые предположили, что на Венере может существовать жизнь





Специалисты долгое время не могут прийти к однозначному выводу, как произошли темные пятна на Венере. Однако некоторые ученые выразили мнение, что на планете есть жизнь, которая провоцирует возникновение таких особенностей. Неизвестным остается состав облаков, покрывающих планету, а также их происхождение. Недавний эксперимент показал, что пятна состоят из маленьких частиц одинакового размера. Это свойственно микроорганизмам, которых можно найти также в атмосфере Земли.Несмотря на открытие, ученые не могут с уверенностью сказать о наличии жизни на Венере. В дальнейшем планируется провести несколько научных работ, чтобы уточнить детали происхождения пятен на планете.