Джейсон Кэмерон планирует превратить шестую часть "Терминатора" в трилогию





Как передает портал Deadline, Кэмерон и его команда потратили несколько недель на проработку основного сюжета в стремлении разработать историю, которая не разочарует сыгравшую роль Сары Коннор актрису. Персонажа на экранах воплотила Линда Хэмилтон. Когда команда пришла к общему решению, то был сделан вывод, что фильм должен быть разбит на три серии. Такой вариант позволит показать зрителю качественную историю.Джеймс Кэмерон считает, что эту идею можно будет воплотить, если соберется достаточно кассовых сборов. В частности, трейлер киноленты “Терминатор: Темные судьбы” уже вышел на экраны, а в качестве продюсера и сценариста продолжения выступил Кэмерон.