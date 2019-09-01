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Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Рената Литвинова превратилась в серость»

Один из бывших героев скандально известного телешоу «Дом-2», а ныне его наставник Влад Кадони снова оценил стиль российских знаменитостей, которые накануне выходили в свет. В этот раз от 33-летнего оккультиста больше всего досталось актрисе театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу, а также телеведущей Ренате Литвиновой.
Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Рената Литвинова превратилась в серость»

По словам Влада Кадони, ранее Рената Литвинова у него ассоциировалась с современной дамой, с ярким имиджем. Правда, наряд, в котором русская знаменитость прибыла на официальную премьеру кинофильма «Однажды в… Голливуде», наследнику потомственной чародейки Елены Голуновой показался довольно серым и очень разочаровал его.

«Превратилась в серость», - подметил телеведущий «Дома-2».

Кадони убежден, что таких, как Литвинова, теперь можно встретить практически на каждом шагу. Более того, Влад отметил, что если Рената перестанет разговаривать, находясь на светских мероприятиях, то никто и не обратит внимание, что это в действительности она.

К наряду 30-летней актрисы Анны Цукановой-Котт для красной дорожки презентации фильма «Однажды в…Голливуде» Кадони отнесся более снисходительно. Так, Влад отметил, что звезда смотрелась стильно, но не идеально.

По мнению наставника «Дома-2», комбинация красных и черных оттенков немного «отягощает» Цуканову-Котт, сообщает «СтарХит».

«Представьте этот комплект в сине-белом варианте – только алые губы, пожалуй, не стирайте в воображении. Ну что, совсем другое дело, правда?» - предложил Кадони свой вариант образа для актрисы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:34

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