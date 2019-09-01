Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Рената Литвинова превратилась в серость»
Один из бывших героев скандально известного телешоу «Дом-2», а ныне его наставник Влад Кадони снова оценил стиль российских знаменитостей, которые накануне выходили в свет. В этот раз от 33-летнего оккультиста больше всего досталось актрисе театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу, а также телеведущей Ренате Литвиновой.
По словам Влада Кадони, ранее Рената Литвинова у него ассоциировалась с современной дамой, с ярким имиджем. Правда, наряд, в котором русская знаменитость прибыла на официальную премьеру кинофильма «Однажды в… Голливуде», наследнику потомственной чародейки Елены Голуновой показался довольно серым и очень разочаровал его.
Кадони убежден, что таких, как Литвинова, теперь можно встретить практически на каждом шагу. Более того, Влад отметил, что если Рената перестанет разговаривать, находясь на светских мероприятиях, то никто и не обратит внимание, что это в действительности она.
К наряду 30-летней актрисы Анны Цукановой-Котт для красной дорожки презентации фильма «Однажды в…Голливуде» Кадони отнесся более снисходительно. Так, Влад отметил, что звезда смотрелась стильно, но не идеально.
По мнению наставника «Дома-2», комбинация красных и черных оттенков немного «отягощает» Цуканову-Котт, сообщает «СтарХит».
По словам Влада Кадони, ранее Рената Литвинова у него ассоциировалась с современной дамой, с ярким имиджем. Правда, наряд, в котором русская знаменитость прибыла на официальную премьеру кинофильма «Однажды в… Голливуде», наследнику потомственной чародейки Елены Голуновой показался довольно серым и очень разочаровал его.
«Превратилась в серость», - подметил телеведущий «Дома-2».
Кадони убежден, что таких, как Литвинова, теперь можно встретить практически на каждом шагу. Более того, Влад отметил, что если Рената перестанет разговаривать, находясь на светских мероприятиях, то никто и не обратит внимание, что это в действительности она.
К наряду 30-летней актрисы Анны Цукановой-Котт для красной дорожки презентации фильма «Однажды в…Голливуде» Кадони отнесся более снисходительно. Так, Влад отметил, что звезда смотрелась стильно, но не идеально.
По мнению наставника «Дома-2», комбинация красных и черных оттенков немного «отягощает» Цуканову-Котт, сообщает «СтарХит».
«Представьте этот комплект в сине-белом варианте – только алые губы, пожалуй, не стирайте в воображении. Ну что, совсем другое дело, правда?» - предложил Кадони свой вариант образа для актрисы.