Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Рената Литвинова превратилась в серость»

«Превратилась в серость», - подметил телеведущий «Дома-2».

«Представьте этот комплект в сине-белом варианте – только алые губы, пожалуй, не стирайте в воображении. Ну что, совсем другое дело, правда?» - предложил Кадони свой вариант образа для актрисы.







По словам Влада Кадони, ранее Рената Литвинова у него ассоциировалась с современной дамой, с ярким имиджем. Правда, наряд, в котором русская знаменитость прибыла на официальную премьеру кинофильма «Однажды в… Голливуде», наследнику потомственной чародейки Елены Голуновой показался довольно серым и очень разочаровал его.Кадони убежден, что таких, как Литвинова, теперь можно встретить практически на каждом шагу. Более того, Влад отметил, что если Рената перестанет разговаривать, находясь на светских мероприятиях, то никто и не обратит внимание, что это в действительности она.К наряду 30-летней актрисы Анны Цукановой-Котт для красной дорожки презентации фильма «Однажды в…Голливуде» Кадони отнесся более снисходительно. Так, Влад отметил, что звезда смотрелась стильно, но не идеально.По мнению наставника «Дома-2», комбинация красных и черных оттенков немного «отягощает» Цуканову-Котт, сообщает «СтарХит».