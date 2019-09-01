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Названы существа, вызывающие наибольший страх у людей

Чешские ученые провели исследование и назвали существа, которых люди опасаются больше всего. В опросе приняли участие более 2 тысяч человек, им предоставили на выбор 25 разных представителей флоры и просили выбрать тех из них, кого они боятся сильнее остальных.
Названы существа, вызывающие наибольший страх у людей

Такой необычный рейтинг существ возглавили пауки. Ученые считают, что такое отношение к этим членистоногим связано с тем, что они сильно отличаются от людей. Еще одной причиной является их необычный внешний вид, часто вселяющий людям страх. Второе место заняли змеи. Третья строчка может удивить многих, ведь на ней оказались быки, но их боятся куда меньше, чем двух предыдущих представителей рейтинга.

В первой десятке существ, вызывающих у людей наибольший страх, оказались тараканы, муравьи, осы, собаки, крысы, летучие мыши и личинки насекомых. Кроме того, ученые попросили людей выбрать тех животных, что не вызывают у них никаких негативных переживаний. Лидерами этого рейтинга оказались улитки, рыбы и кошки.

Отдельно специалисты Карлова университета в Праге попросили опрошенных людей выбрать тех живых существ, что вызывают у них наибольшее отвращение. В число самых мерзких попали солитеры, круглые черви и вши.

Ученые также отметили, что в большинстве случаев страхи людей иррациональны. Например, пауков они боятся куда сильнее, чем тараканов, однако обычно последние значительно опаснее для здоровья человека.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:19

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