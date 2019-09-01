Компания Dior отказалась от показа рекламного ролика с Джони Деппом





Dior представил рекламный ролик с Джонни Деппом в честь выпуска нового мужского аромата Sauvage. Однако в социальных сетях бренд столкнулся с критикой многочисленных пользователей Сети, которые обвинили авторов идеи в расизме. Бренд практически сразу удалил видео, поскольку активисты увидели в нем издевательство над коренными жителями. В частности, Джонни Депп играет на гитаре, находясь на исторических землях индейцев в Северной Америке. При этом на кадрах запечатлен танцор в традиционном костюме, который исполняет экзотический танец.Также публика раскритиковала название парфюма, что в переводе означает “дикарь”. В защиту бренда выступили некоторые поклонники, отметив, что Dior привлек к создании рекламы представителей индейцев, которые консультировали профессионалов. Как сообщает Saltmag, Депп был принят в индейское племя Команчи, поскольку его бабушка и дедушка были выходцами Чероки и Крик.