АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы три эффективных способа похудеть во…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

Компания Dior отказалась от показа рекламного ролика с Джони Деппом

Бренд Dior отказался от рекламы парфюма Sauvage при участии американского актера Джонни Деппом. Компанию обвиняют в расизме из-за использования в ролике образа коренного американца.

Dior представил рекламный ролик с Джонни Деппом в честь выпуска нового мужского аромата Sauvage. Однако в социальных сетях бренд столкнулся с критикой многочисленных пользователей Сети, которые обвинили авторов идеи в расизме. Бренд практически сразу удалил видео, поскольку активисты увидели в нем издевательство над коренными жителями. В частности, Джонни Депп играет на гитаре, находясь на исторических землях индейцев в Северной Америке. При этом на кадрах запечатлен танцор в традиционном костюме, который исполняет экзотический танец.

Также публика раскритиковала название парфюма, что в переводе означает “дикарь”. В защиту бренда выступили некоторые поклонники, отметив, что Dior привлек к создании рекламы представителей индейцев, которые консультировали профессионалов. Как сообщает Saltmag, Депп был принят в индейское племя Команчи, поскольку его бабушка и дедушка были выходцами Чероки и Крик.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Рената Литвинова превратилась в…
Названа существа, вызывающие наибольший страх у…
Компания Dior отказалась от показа рекламного ролика с Джони…
Составлен ТОП-5 самых бюджетных кроссоверов в России в…
С сентября жители России смогут узаконить самовольно занятую…
Стало известно, как устроиться на работу с зарплатой 250 тысяч…
Жена Олега Газманова Марина рассказала, как провожала дочь в первый…
Наташа Королева поздравила сына с началом учебного года в Высшей школе…
Компания Toyota представила современную модель Camry SL…
Названы 6 болезней, о которых можно узнать по боли в…
Специалисты рассказали, почему двигатели на новых авто быстро выходят из…
Названы три эффективных способа похудеть во…
Российский транспортный Ил-76 с гиперзвуковыми ракетами испугал…
Алла Пугачева восхитилась стильным образом Кристины Орбакайте для новой…
Максим Галкин станцевал с Лаймой Вайкуле на глазах у…
«Мой учитель»: Валерия до сих пор не может поверить в смерть Иосифа…
Сергей Светлаков посетовал на снижение доходов своего ресторана в…
Новый флагман OnePlus 8 получит крупную круглую камеру от Huawei Mate 30…
Озвучены главные преимущества Android в сравнении с…
София Ротару поздравила Игоря Крутого с 65-летием в студии Андрея…
ТМ-1131 «Мишка» мог стать приемником легендарной…
Новые законы: Стало известно, как изменится жизнь россиян с сентября 2019…
Названы лучшие трехдверные…
Медики назвали дневной сон полезным для…
Никита Джигурда сочинял для Марины Анисиной пророческие…
Екатерина Боярская опубликовала откровенные снимки в прозрачном…
Олег Митяев о жене: «Сначала она стала моей…
Запрет на гаджеты и здоровое питание: Как изменится система образования в России с 1…
Названы сезонные продукты для нормализации артериального…
Анна Седокова сменила три цвета волос ради роли в спектакле…
Помолодевшая Алена Бабенко показала идиллию с мужем Эдуардом…
Названы способы существенного снижения расхода бензина в…
National Interest заявляет о неготовности флота США к глобальной войне с…
NASA показало невероятный вид на ураган…
Toyota Hilux стал самым популярным пикапом в…
Названы три необходимых для новой машины…
«Я сейчас уеду отсюда»: Андрей Малахова записал пародию на Филиппа…
Блокировка белка CDK7 поможет вылечить рак предстательной…
Стали известны болезненные признаки дефицита…
Лиза Галкина призналась отцу в любви на…
Просмотреть все новости