Составлен ТОП-5 самых бюджетных кроссоверов в России в сентябре





Рейтинг ожидаемо открывает отечественный SUV Lada 4x4. Стоимость этого кроссовера составляет 524 тысячи рублей, но за счет акций ценник может опуститься до 445 тысяч. Такая цена делает автомобиль достаточно привлекательным, хотя по своим характеристикам он уступает другим представителям ТОП-5.Вторую строчку рейтинга самых бюджетных кроссоверов занимает Chery Tiggo 2. Модель предлагает покупателям современный дизайн и доступную цену в 673 тысяч рублей. Главный минус авто – отсутствие полного привода даже в качестве опции. В первой тройке также оказался Chevrolet Niva. Это проверенный временем автомобиль стоимостью 680 тысяч рублей, но акции позволят снизить ее до 535 тысяч.На четвертом месте ТОП-5 самых бюджетных кроссоверов в России в сентябре 2019 года занимает Lifan X50. Его стильный дизайн нацелен на молодых покупателей, но даже более опытным водителям он отлично подойдет. За эту модель россиянину придется заплатить 690 тысяч рублей.Замыкает ТОП-5 кроссовер Renault Duster, уже давно ставший народным. За 719 тысяч рублей россиянин получит современный автомобиль со стильным дизайном, надежной ходовой частью, экономным двигателем и функциональным салоном.