АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы три эффективных способа похудеть во…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

Составлен ТОП-5 самых бюджетных кроссоверов в России в сентябре

Повышение цен на автомобили и снижение покупательной способности заставляет россиян все чаще искать более выгодные предложения. Эксперты составили ТОП-5 самых бюджетных кроссоверов на рынке России в сентябре 2019 года.
Составлен ТОП-5 самых бюджетных кроссоверов в России в сентябре

Рейтинг ожидаемо открывает отечественный SUV Lada 4x4. Стоимость этого кроссовера составляет 524 тысячи рублей, но за счет акций ценник может опуститься до 445 тысяч. Такая цена делает автомобиль достаточно привлекательным, хотя по своим характеристикам он уступает другим представителям ТОП-5.

Вторую строчку рейтинга самых бюджетных кроссоверов занимает Chery Tiggo 2. Модель предлагает покупателям современный дизайн и доступную цену в 673 тысяч рублей. Главный минус авто – отсутствие полного привода даже в качестве опции. В первой тройке также оказался Chevrolet Niva. Это проверенный временем автомобиль стоимостью 680 тысяч рублей, но акции позволят снизить ее до 535 тысяч.

На четвертом месте ТОП-5 самых бюджетных кроссоверов в России в сентябре 2019 года занимает Lifan X50. Его стильный дизайн нацелен на молодых покупателей, но даже более опытным водителям он отлично подойдет. За эту модель россиянину придется заплатить 690 тысяч рублей.

Замыкает ТОП-5 кроссовер Renault Duster, уже давно ставший народным. За 719 тысяч рублей россиянин получит современный автомобиль со стильным дизайном, надежной ходовой частью, экономным двигателем и функциональным салоном.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Влад Кадони: «Рената Литвинова превратилась в…
Названа существа, вызывающие наибольший страх у…
Компания Dior отказалась от показа рекламного ролика с Джони…
Составлен ТОП-5 самых бюджетных кроссоверов в России в…
С сентября жители России смогут узаконить самовольно занятую…
Стало известно, как устроиться на работу с зарплатой 250 тысяч…
Жена Олега Газманова Марина рассказала, как провожала дочь в первый…
Наташа Королева поздравила сына с началом учебного года в Высшей школе…
Компания Toyota представила современную модель Camry SL…
Названы 6 болезней, о которых можно узнать по боли в…
Специалисты рассказали, почему двигатели на новых авто быстро выходят из…
Названы три эффективных способа похудеть во…
Российский транспортный Ил-76 с гиперзвуковыми ракетами испугал…
Алла Пугачева восхитилась стильным образом Кристины Орбакайте для новой…
Максим Галкин станцевал с Лаймой Вайкуле на глазах у…
«Мой учитель»: Валерия до сих пор не может поверить в смерть Иосифа…
Сергей Светлаков посетовал на снижение доходов своего ресторана в…
Новый флагман OnePlus 8 получит крупную круглую камеру от Huawei Mate 30…
Озвучены главные преимущества Android в сравнении с…
София Ротару поздравила Игоря Крутого с 65-летием в студии Андрея…
ТМ-1131 «Мишка» мог стать приемником легендарной…
Новые законы: Стало известно, как изменится жизнь россиян с сентября 2019…
Названы лучшие трехдверные…
Медики назвали дневной сон полезным для…
Никита Джигурда сочинял для Марины Анисиной пророческие…
Екатерина Боярская опубликовала откровенные снимки в прозрачном…
Олег Митяев о жене: «Сначала она стала моей…
Запрет на гаджеты и здоровое питание: Как изменится система образования в России с 1…
Названы сезонные продукты для нормализации артериального…
Анна Седокова сменила три цвета волос ради роли в спектакле…
Помолодевшая Алена Бабенко показала идиллию с мужем Эдуардом…
Названы способы существенного снижения расхода бензина в…
National Interest заявляет о неготовности флота США к глобальной войне с…
NASA показало невероятный вид на ураган…
Toyota Hilux стал самым популярным пикапом в…
Названы три необходимых для новой машины…
«Я сейчас уеду отсюда»: Андрей Малахова записал пародию на Филиппа…
Блокировка белка CDK7 поможет вылечить рак предстательной…
Стали известны болезненные признаки дефицита…
Лиза Галкина призналась отцу в любви на…
Просмотреть все новости