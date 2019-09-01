Жена Олега Газманова Марина рассказала, как провожала дочь в первый класс





В Instagram жена Олега Газманова разместила снимок мужа и дочери Марианны. Его Марина Газманова сопроводила большим воспоминанием о том, как она провожала наследницу в первый класс. Супруга артиста отмечает, что помнит тот день во всех деталях, поэтому легко может о нем рассказать. Марианна сама хотела в школу, поэтому поднялась раньше всех и с огнем в глазах отправилась торопить родителей, чтобы ни в коем случае не опоздать. Девочка была одета в белое платье с воротником, а на ее голове красовались розовые бантики в горошек.На торжественное мероприятие отправилась все семья Олега Газманова. Как только юная Марианна увидела других детей, она сразу вырвалась из объятий матери и побежала к остальным. Марина Газманова как сейчас помнит ее громкий смех и улыбку. Также дочь артиста получила возможность посидеть на плечах 10-классника и лично прозвонить свой первый звонок.Сейчас Марианна Газманова учится в 10 классе и уже готовится к очередному важному шагу в своей жизни. Супруга Олега Газманова отметила, что любит свою дочь и всегда готова ей помочь. Также жена артиста напомнила, что поддержку наследнице оказывает вся ее большая семья: отец, мать и два брата.