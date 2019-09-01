Наташа Королева поздравила сына с началом учебного года в Высшей школе экономики
Певица Наташа Королева поздравила своего сына с поступлением в Высшую школу экономики. Артистка опубликовала видеозапись на своей странице в сети Instagram.
На опубликованом ролике 17-летний Архип Глушко читает лирику Михаила Гуцериева на английском языке. Как отметила Королева, это всегда звучит по особенному. Певица подчеркнула, что ее сын стал студентом первого курса Высшей школы экономики. В связи с этим звездная мать поздравила своего наследника и пожелала удачи в новом учебном году. К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники Королевой.
Как передает Teleprogramma, недавно появились слухи о начале отношений Архипа Глушко с бывшей участницей проекта “Дом-2” Марией Слугиной. При этом она на 6 лет старше сына Королевой, которая отметила, что полностью одобряет выбор своего наследника.
На опубликованом ролике 17-летний Архип Глушко читает лирику Михаила Гуцериева на английском языке. Как отметила Королева, это всегда звучит по особенному. Певица подчеркнула, что ее сын стал студентом первого курса Высшей школы экономики. В связи с этим звездная мать поздравила своего наследника и пожелала удачи в новом учебном году. К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники Королевой.
Как передает Teleprogramma, недавно появились слухи о начале отношений Архипа Глушко с бывшей участницей проекта “Дом-2” Марией Слугиной. При этом она на 6 лет старше сына Королевой, которая отметила, что полностью одобряет выбор своего наследника.