Наташа Королева поздравила сына с началом учебного года в Высшей школе экономики

На опубликованом ролике 17-летний Архип Глушко читает лирику Михаила Гуцериева на английском языке. Как отметила Королева, это всегда звучит по особенному. Певица подчеркнула, что ее сын стал студентом первого курса Высшей школы экономики. В связи с этим звездная мать поздравила своего наследника и пожелала удачи в новом учебном году. К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники Королевой.Как передает Teleprogramma, недавно появились слухи о начале отношений Архипа Глушко с бывшей участницей проекта “Дом-2” Марией Слугиной. При этом она на 6 лет старше сына Королевой, которая отметила, что полностью одобряет выбор своего наследника.