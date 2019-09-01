Названы 6 болезней, о которых можно узнать по боли в шее





Первое заболевание, проявляющееся через боли в шее – это остеоартроз. Эта болезнь встречается у половины людей старше 50 лет, а у тех, кому уже исполнилось 65 – в 75%. Это распространенное заболевание мелких и крупных суставов. Появление таких ощущений в области шеи может говорить о смещении позвонков или об их чрезмерной подвижности.Еще одна болезнь, проявляющаяся через такие боли – это мышечный спазм. В настоящий момент медицине достоверно неизвестны причины этого состояния, но оно чаще всего встречаются у молодых людей в возрасте 12-30 лет. Врачи предполагают, что эта проблема связана с микроповреждениями позвоночных дисков и суставов.Шейный радикулит также является болезнью, проявляющейся через боли в шее. Примечательно, что эта проблемы не связана с образом жизни, а чаще всего передается генетически. Неприятные ощущения в этой области могут указывать и на аутоиммунные процессы, приводящие к повреждениям костной ткани.Инфекционные заболевания также способны спровоцировать боли в шее, среди них: менингит, опоясывающий лишай и полиомиелит. Не стоит забывать и про хлыстовую травму позвоночника, возникающую в результате физических повреждений.